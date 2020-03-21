Украина проведет телемост с Китаем относительно коронавируса

В Украине возможно ухудшение ситуации из-за распространения коронавируса. Китайские врачи поделятся с украинскими своим опытом. Сделают это в формате телемоста.

Об этом во время телефонного разговора договорились украинский премьер-министр Денис Шмыгаль и посол Китая в Украине Фан Сяньжун.

Обратите внимание В ближайшие двое суток в Украину прибудет помощь из Китая, – Зеленский

По словам Шмыгаля, правительство готовится к возможному ухудшению ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Поэтому премьер попросил у дипломата практической помощи в преодолении болезни.

Китай любезно согласился сделать прямой телемост, чтобы китайские врачи смогли поделиться собственным опытом с нашими медработниками и вирусологами,

– написал Шмыгаль.

Проведение телемоста запланировано на 24 марта.

К слову, в Китае, откуда началась вспышка коронавируса, эпидемия пошла на спад. На протяжении 20 марта там зафиксировали 41 случай заражения.

Основное о коронавирусе в Украине

По состоянию на 21 марта лабораторно подтвердили 41 случай заражения коронавирусом . Три из них – летальные.

. Три из них – летальные. С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится как минимум до 3 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится как минимум до 3 апреля. Государство 16 марта закрыло свои границы для иностранцев , а с 17 марта прекратило международное авиа– и железнодорожное сообщение .

, а с 17 марта . Все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе не работают на время карантина. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании. В Житомирской, Черновицкой и Киевской областях ввели режим чрезвычайной ситуации.



Где можно сделать тест на коронавирус / Инфографика 24 канала