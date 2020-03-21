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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Украина проведет телемост с Китаем относительно коронавируса

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      В Украине возможно ухудшение ситуации из-за распространения коронавируса. Китайские врачи поделятся с украинскими своим опытом. Сделают это в формате телемоста.

      Об этом во время телефонного разговора договорились украинский премьер-министр Денис Шмыгаль и посол Китая в Украине Фан Сяньжун.

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      По словам Шмыгаля, правительство готовится к возможному ухудшению ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Поэтому премьер попросил у дипломата практической помощи в преодолении болезни.

      Китай любезно согласился сделать прямой телемост, чтобы китайские врачи смогли поделиться собственным опытом с нашими медработниками и вирусологами,
      – написал Шмыгаль.

      Проведение телемоста запланировано на 24 марта.

      К слову, в Китае, откуда началась вспышка коронавируса, эпидемия пошла на спад. На протяжении 20 марта там зафиксировали 41 случай заражения.

      Основное о коронавирусе в Украине

      • По состоянию на 21 марта лабораторно подтвердили 41 случай заражения коронавирусом. Три из них – летальные.
      • С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится как минимум до 3 апреля.
      • Государство 16 марта закрыло свои границы для иностранцев, а с 17 марта прекратило международное авиа– и железнодорожное сообщение.
      • Все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе не работают на время карантина. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании. В Житомирской, Черновицкой и Киевской областях ввели режим чрезвычайной ситуации.

      коронавірус
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Коронавирус Covid-19 Лечение Денис Шмыгаль Китай
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