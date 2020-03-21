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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Україна проведе телеміст з Китаєм щодо коронавірусу

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      Україна та Китай проведуть телеміст / hvylya.net

      В Україні можливе погіршення ситуації через поширення коронавірусу. Китайські лікарі поділяться з українськими своїм досвідом. Зроблять це у форматі телемоста.

      Про це під час телефонної розмови домовилися український прем’єр-міністр Денис Шмигаль та посол Китаю в Україні Фан Сяньжун.

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      За словами Шмигаля, уряд готується до можливого погіршення ситуації у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції. Тому прем’єр попросив у дипломата практичної допомоги в подоланні хвороби.

      Китай люб’язно погодився зробити прямий телеміст, щоб китайські лікарі змогли поділитися власним досвідом з нашими медпрацівниками та вірусологами,
      – написав Шмигаль.

      Проведення телемоста заплановане на 24 березня.

      До слова, у Китаї, звідки розпочався спалах коронавірусу, епідемія пішла на спад. Впродовж 20 березня там зафіксували 41 випадок зараження.

      Основне про коронавірус в Україні

      • Станом на 19 березня лабораторно підтвердили 41 випадок зараження коронавірусом. Три з них – летальні.
      • З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.
      • Держава 16 березня закрила свої кордони для іноземців, а з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення.
      • Усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе не працюють на час карантину. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії. У Житомирській, Чернівецькій та Київській областях ввели режим надзвичайної ситуації.

      коронавірус
      Де можна зробити тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Лікування Денис Шмигаль Китай Новини України
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