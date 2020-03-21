Україна проведе телеміст з Китаєм щодо коронавірусу

В Україні можливе погіршення ситуації через поширення коронавірусу. Китайські лікарі поділяться з українськими своїм досвідом. Зроблять це у форматі телемоста.

Про це під час телефонної розмови домовилися український прем’єр-міністр Денис Шмигаль та посол Китаю в Україні Фан Сяньжун.

Зверніть увагу У найближчі дві доби в Україну прибуде допомога з Китаю, – Зеленський

За словами Шмигаля, уряд готується до можливого погіршення ситуації у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції. Тому прем’єр попросив у дипломата практичної допомоги в подоланні хвороби.

Китай люб’язно погодився зробити прямий телеміст, щоб китайські лікарі змогли поділитися власним досвідом з нашими медпрацівниками та вірусологами,

– написав Шмигаль.

Проведення телемоста заплановане на 24 березня.

До слова, у Китаї, звідки розпочався спалах коронавірусу, епідемія пішла на спад. Впродовж 20 березня там зафіксували 41 випадок зараження.

Основне про коронавірус в Україні

Станом на 19 березня лабораторно підтвердили 41 випадок зараження коронавірусом . Три з них – летальні.

. Три з них – летальні. З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин , щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.

, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Держава 16 березня закрила свої кордони для іноземців , а з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення .

, а з 17 березня . Усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе не працюють на час карантину. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії. У Житомирській, Чернівецькій та Київській областях ввели режим надзвичайної ситуації.



Де можна зробити тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу​