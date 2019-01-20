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      Украина сейчас – тестовое поле боя для России, – киберэксперт

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      Яанус Тамм
      Яанус Тамм / Фото из открытых источников

      Украина остается своеобразной тестовой площадкой для различных экспериментов с инструментами влияния на государственные процессы для Российской Федерации.

      Такое мнение в интервью 24 каналу высказал член правления Ассоциации оборонной промышленности Эстонии и специалист в сфере кибербезопасности Яанус Тамм.

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      Украина сейчас – тестовое поле боя для вашего противника. В том числе – и в киберпространстве. Это означает, что много тактик Россия испытывает здесь, в Украине, потом уже повторяя то же самое по всему миру. Свою информационную войну они сначала апробируют в Украине, им очень легко это делать здесь: общий язык, общая история, местами – похожий менталитет,
      – подчеркнул он.

      При этом, по словам эксперта, текущая ситуация дает Украине ряд преимуществ, которыми она может активно пользоваться на мировой арене. В частности, она может стать страной, на опыте которой учатся другие.

      "На самом деле, вы сейчас имеете много опыта, который можете дать миру. Это касается и военной сферы. Потому что военные со всего мира приезжают к вам сейчас, чтобы научиться новым тактикам и посмотреть, что и как делают ваши соседи. Вы много чего можете предложить и в сфере киберзащиты, потому что Украина, напоминаю, сейчас является испытательной площадкой для вашего противника. То есть, уникальный опыт вы получаете первыми", – пояснил Тамм.

      Больше читайте в полной версии интервью: Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Российская пропаганда Кибербезопасность
      Источник: 24 канал
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