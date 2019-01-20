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      Україна зараз – тестове поле бою для Росії, – кіберексперт

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      Яанус Тамм
      Яанус Тамм / Фото з відкритих джерел

      Україна залишається своєрідним тестовим майданчиком для різних експериментів із інструментами впливу на державні процеси для Російської Федерації.

      Таку думку в інтерв’ю 24 каналу висловив член правління Асоціації оборонної промисловості Естонії та фахівець у сфері кібербезпеки Яанус Тамм.

      Читайте також: Хактивіст про кібербезпеку України: не можна підвищити ефективність порожнечі

      Україна зараз – тестове поле бою для вашого супротивника. В тому числі – і у кіберпросторі. Це означає, що багато тактик Росія випробовує тут, в Україні, потім уже повторюючи те саме по всьому світу. Свою інформаційну війну вони спочатку апробують в Україні, їм дуже легко це робити тут: спільна мова, спільна історія, місцями – схожий менталітет,
      – наголосив він.

      При цьому, за словами експерта, поточна ситуація дає Україні низку переваг, якими вона може активно користуватись на світовій арені. Зокрема, вона може стати країною, на досвіді якої вчаться інші.

      "Насправді, ви зараз маєте багато досвіду, який можете дати світу. Це стосується і військової сфери. Бо військові з усього світу приїжджають до вас зараз, аби навчитись новим тактикам та подивитись, що і як роблять ваші сусіди. Ви багато чого можете запропонувати і у сфері кіберзахисту, тому що Україна, нагадую, зараз є випробувальним майданчиком для вашого супротивника. Тобто, унікальний досвід ви отримуєте першими", – пояснив Тамм.

      Більше читайте у повній версії інтерв'ю: Що робитиме Росія у 2019 році та як їй протистояти: інтерв’ю із кіберфахівцем

      Теги: Новини України Україна – Росія Російська пропаганда Кібербезпека
      Джерело: 24 канал
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