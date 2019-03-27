22:48
27 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Звездные войны" Путина. Ленин против гномов
      Вєсті Кремля
      21:42, сегодня
      Вести.UA: Порошенко отрекся от своего кума. Прозрение Вилкула
      Вєсті.UA
      19:57, 26 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Украина сняла санкции с пособников террористов

      116 Читати новину українською
      Украина сняла санкции с пособников террористов
      Украина сняла санкции с пособников террористов

      Украина исключила из списка санкций ряд компаний, которые занимаются вывозом из оккупированной территории Донецкой и Луганской областей оборудования и металлолома.

      В частности, ООО "Гууд Дрилл" незаконно вывозит из "Л/ДНР" металлолом, газовые буровые установки, а также прочее оборудование для добычи газа, говорится в письме Федерации работодателей Украины к председателю комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктора Галасюка, который есть в распоряжении OBOZREVATEL.

      Соответствующая фирма также поставляет на оккупированную территорию Донбасса химическую продукцию.

      Кроме этого, переработка металлолома и вторсырья также в видах деятельности еще двух компаний, исключенных из санационного списка: ООО "Прохлада-ЗМ" и ООО "МайБел".

      Также Украина исключила из списка санкций "Молдавский металлургический завод", расположенный в городе Рыбница в российском анклаве Приднестровье, заявляет Федерация работодателей. Завод подконтролен приближенному к президенту РФ Владимиру Путину российскому олигарху Алишеру Усманову.

      "Просим возбудить перед Службой безопасности, Кабинетом министров, Министерством экономического развития и торговли, а также Советом национальной безопасности и бороны вопрос о необходимости инициирования срочного возвращения санкционного списка отмеченных компаний", – резюмировали в Федерации работодателей Украины.

      20 марта президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО об изменениях в списке санкций против России, исключив при этом восемь компаний.

      В частности, был исключен ОАО "Молдавский металлургический завод" из Приднестровья, и 7 компаний, зарегистрированных в Ростове-на-Дону, Московской области и Симферополе: ООО "Гууд дрілл", "Реймс-Эксим", "Русвнешторг", "Прохлада-3М", "МАЙБЕЛ", ОАО "Астон продукты питания и пищевые ингредиенты" и ООО "ПКФ "Порт " Корвет". Они были внесены в санкционный список 21 июня 2018 года.

      blog_ava
      Кандидаты в президенты Украины-2019: окончательный список
      сегодня
      281670
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Металургия Санкции
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      В Украини выборы, а в "ЛНР" – "Российско-Донбасская весна"
      сегодня , 22:00 В Украини выборы, а в "ЛНР" – "Российско-Донбасская весна"
      Ольга Черненко 320
      Серия взрывов прогремела в Кропивницком: фото и видео
      сегодня , 20:34 Серия взрывов прогремела в Кропивницком: фото и видео
      10937
      Современные украинские театры: секс, скандалы и неудобные темы (18+)
      сегодня , 20:30 Современные украинские театры: секс, скандалы и неудобные темы (18+)
      Настя Сукач 1751
      УЕФА начала расследование против Украины из-за натурализации Жуниора Мораеса
      сегодня , 20:12 УЕФА начала расследование против Украины из-за натурализации Жуниора Мораеса
      274
      Недействительный чек: обман покупателей или уклонение от налогов
      сегодня , 20:01 Недействительный чек: обман покупателей или уклонение от налогов
      252
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      В Украине возобновилось экономическое падения
       5 марта 2016 , 00:46
      Skoda показала невероятный трюк со стрелой на видео
       16 августа 2018 , 18:30
      Как футбольный мир праздновал Рождество: "батл" Месси и Роналду, фейл партнеров Ярмоленко, роскошный сюрприз от Баварии
       26 декабря 2018 , 11:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук