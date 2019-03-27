Украина сняла санкции с пособников террористов

Украина исключила из списка санкций ряд компаний, которые занимаются вывозом из оккупированной территории Донецкой и Луганской областей оборудования и металлолома.

В частности, ООО "Гууд Дрилл" незаконно вывозит из "Л/ДНР" металлолом, газовые буровые установки, а также прочее оборудование для добычи газа, говорится в письме Федерации работодателей Украины к председателю комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктора Галасюка, который есть в распоряжении OBOZREVATEL.

Соответствующая фирма также поставляет на оккупированную территорию Донбасса химическую продукцию.

Кроме этого, переработка металлолома и вторсырья также в видах деятельности еще двух компаний, исключенных из санационного списка: ООО "Прохлада-ЗМ" и ООО "МайБел".

Также Украина исключила из списка санкций "Молдавский металлургический завод", расположенный в городе Рыбница в российском анклаве Приднестровье, заявляет Федерация работодателей. Завод подконтролен приближенному к президенту РФ Владимиру Путину российскому олигарху Алишеру Усманову.

"Просим возбудить перед Службой безопасности, Кабинетом министров, Министерством экономического развития и торговли, а также Советом национальной безопасности и бороны вопрос о необходимости инициирования срочного возвращения санкционного списка отмеченных компаний", – резюмировали в Федерации работодателей Украины.

20 марта президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО об изменениях в списке санкций против России, исключив при этом восемь компаний.

В частности, был исключен ОАО "Молдавский металлургический завод" из Приднестровья, и 7 компаний, зарегистрированных в Ростове-на-Дону, Московской области и Симферополе: ООО "Гууд дрілл", "Реймс-Эксим", "Русвнешторг", "Прохлада-3М", "МАЙБЕЛ", ОАО "Астон продукты питания и пищевые ингредиенты" и ООО "ПКФ "Порт " Корвет". Они были внесены в санкционный список 21 июня 2018 года.