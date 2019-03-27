Україна зняла санкції з поплічників терористів

Україна виключила зі списку санкцій низку компаній, які займаються вивезенням з окупованої території Донецької та Луганської областей обладнання та металобрухту.

Зокрема, ТОВ "Гууд Дрілл" незаконно вивозить з "Л/ДНР" металобрухт, бурові газові установки, а також інше обладнання для видобутку газу, йдеться у листі Федерації роботодавців України до голови комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктора Галасюка, який є у розпорядженні OBOZREVATEL.

Відповідна фірма також постачає на окуповану територію Донбасу хімічну продукцію.

Крім цього, переробка металобрухту та вторсировини є також у видах діяльності ще двох компаній, виключених зі санаційного списку: ТОВ "Прохлада-ЗМ" та ТОВ "МайБел".

Також Україна виключила зі списку санкцій "Молдовський металургійний завод", розташований у місті Рибниця у російському анклаві Придністров'я, заявляє Федерація роботодавців. Завод підконтрольний наближеному до президента РФ Володимира Путіна російському олігарху Алішеру Усманову.

"Просимо порушити перед Службою безпеки, Кабінетом міністрів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, а також Радою національної безпеки і борони питання про необхідність ініціювання термінового повернення до санкційного списку означених компаній", – резюмували у Федерації роботодавців України.

20 березня президент Петро Порошенко своїм указом увів у дію рішення РНБО про зміни до списку санкцій проти Росії, виключивши при цьому вісім компаній.

Зокрема, був виключений ВАТ "Молдовський металургійний завод" з Придністров'я, і 7 компаній, зареєстрованих у Ростові-на-Дону, Московській області та Сімферополі: ТОВ "Гууд дрілл", "Реймс-Ексім", "Русвнешторг", "Прохолода-3М", "МАЙБЕЛ", ВАТ "Астон продукти харчування і харчові інгредієнти" і ТОВ "ВКФ "Порт Корвет". Вони були внесені до санкційного списку 21 червня 2018 року.