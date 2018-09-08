Украина снова получила тяжелую потерю на Донбассе

Оккупационные войска России 7 сентября более 30 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины. В результате вражеских действий один военный погиб, еще двое получили ранения. В то же время, силы ВСУ уничтожили трех оккупантов.

Об этом говорится в сводке штаба ООС в Facebook.

Читайте также: На Донбассе "зашкварили" боевика с позывным "Домовенок": фото

"За прошедшие сутки, 7 сентября, ситуация в районе проведения операции продолжала обостряться, однако оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 32 раза открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями", – говорится в сообщении.

В частности, пророссийские боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, на Луганском направлении вблизи населенного пункта Крымское ночью оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил из артиллерии калибра 152 мм, а уже вечером открывали огонь по опорном пункта в районе Светлодарской дуги из миномета калибра 120 мм.

В течение минувших суток российские оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций украинских бойцов в районах населенных пунктов Малиновое, Счастье, Крымское, Орехово, Катериновка, Луганское, Светлодарск, Южное, Новгородское, Опытное, Авдеевка, Павлополь, Гнутово, Лебединское и Водяное.

Во время ведения боевых действий за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения. По данным разведки, за прошедшие сутки было уничтожено трое боевиков российско-оккупационных войск,

– добавили в штабе.

Кроме того, с начала текущих суток, 8 сентября, враг трижды обстрелял позиции ОС в районе населенных пунктов Крымское, Лебединское и Гнутово из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди наших защитников нет.