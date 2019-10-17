Украина снова понесла потери на Донбассе: боевики нещадно бьют по украинским позициям
За прошедшие сутки, 16 октября, российские наемники аж 30 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате массовых обстрелов погиб украинский военный, еще один – получил ранение.
Нарушая Минские договоренности, враг обстреливал украинских военных из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщает штаб ООС.
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В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили сразу 23 обстрела:
- семь раз вблизи Водяного – из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-1 и БМП-2, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- трижды неподалеку Авдеевки – из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды в районе Песков – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- два раза у Лебединского – из минометов калибра 82 и 120 мм и гранатометов;
- дважды вблизи Марьинки – из станковых противотанковых гранатометов, РПГ и стрелкового оружия;
- вблизи Пищевика – из ручных противотанковых гранатометов;
- два раза неподалеку Чермалыка – из крупнокалиберных пулеметов;
- дважды возле Талаковки – из стрелкового оружия;
- в районе Новомихайловки – из подствольных гранатометов;
- вблизи Тарамчука – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Кроме того, враг семь раз стрелял в районе ответственности группировки "Север":
- трижды неподалеку Луганского – из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;
- возле Зайцево – из станковых противотанковых гранатометов, минометов калибра 82 мм и зенитной установки ЗУ-23-2.
- возле Золотого, Новозвановки и Катериновки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Из-за обстрелов вблизи Золотого запланированное разведение войск снова откладывается минимум на 7 дней.
Запланированное разведение войск на Донбассе / карта 24 канала