Украина снова понесла потери на Донбассе: боевики нещадно бьют по украинским позициям

За прошедшие сутки, 16 октября, российские наемники аж 30 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате массовых обстрелов погиб украинский военный, еще один – получил ранение.

Нарушая Минские договоренности, враг обстреливал украинских военных из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщает штаб ООС.

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В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили сразу 23 обстрела:

семь раз вблизи Водяного – из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-1 и БМП-2, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды неподалеку Авдеевки – из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды в районе Песков – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза у Лебединского – из минометов калибра 82 и 120 мм и гранатометов;

дважды вблизи Марьинки – из станковых противотанковых гранатометов, РПГ и стрелкового оружия;

вблизи Пищевика – из ручных противотанковых гранатометов;

два раза неподалеку Чермалыка – из крупнокалиберных пулеметов;

дважды возле Талаковки – из стрелкового оружия;

в районе Новомихайловки – из подствольных гранатометов;

вблизи Тарамчука – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме того, враг семь раз стрелял в районе ответственности группировки "Север":

трижды неподалеку Луганского – из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;

возле Зайцево – из станковых противотанковых гранатометов, минометов калибра 82 мм и зенитной установки ЗУ-23-2.

возле Золотого, Новозвановки и Катериновки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Из-за обстрелов вблизи Золотого запланированное разведение войск снова откладывается минимум на 7 дней.



Запланированное разведение войск на Донбассе / карта 24 канала