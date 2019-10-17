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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Украина снова понесла потери на Донбассе: боевики нещадно бьют по украинским позициям

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      На Донбассе погиб украинский военный
      На Донбассе погиб украинский военный / unia.net.ua

      За прошедшие сутки, 16 октября, российские наемники аж 30 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате массовых обстрелов погиб украинский военный, еще один – получил ранение.

      Нарушая Минские договоренности, враг обстреливал украинских военных из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщает штаб ООС.

      Стоит знать: На Донбассе погибла военнослужащая, которая в 2015-м на фронте потеряла отца: что еще известно

      В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили сразу 23 обстрела:

      • семь раз вблизи Водяного – из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-1 и БМП-2, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • трижды неподалеку Авдеевки – из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
      • дважды в районе Песков – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • два раза у Лебединского – из минометов калибра 82 и 120 мм и гранатометов;
      • дважды вблизи Марьинки – из станковых противотанковых гранатометов, РПГ и стрелкового оружия;
      • вблизи Пищевика – из ручных противотанковых гранатометов;
      • два раза неподалеку Чермалыка – из крупнокалиберных пулеметов;
      • дважды возле Талаковки – из стрелкового оружия;
      • в районе Новомихайловки – из подствольных гранатометов;
      • вблизи Тарамчука – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

      Кроме того, враг семь раз стрелял в районе ответственности группировки "Север":

      • трижды неподалеку Луганского – из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;
      • возле Зайцево – из станковых противотанковых гранатометов, минометов калибра 82 мм и зенитной установки ЗУ-23-2.
      • возле Золотого, Новозвановки и Катериновки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

      Из-за обстрелов вблизи Золотого запланированное разведение войск снова откладывается минимум на 7 дней.

      карта розведення військ на Донбасі
      Запланированное разведение войск на Донбассе / карта 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Жертвы Пророссийские боевики Война на Донбассе Новости Украины Операция Объединенных сил Разведение войск
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