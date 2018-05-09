Украина снова понесла тяжелую утрату на Донбассе

За прошедшие сутки, 8 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе российские оккупационные силы осуществили 21 обстрел по украинским защитникам. Вследствие вражеского огня погиб один украинский военнослужащий, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил в Facebook.

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Отмечается, что ситуация на Востоке Украины остаётся сложной, а пророссийские боевики увеличили применения тяжелого вооружения, особенно артиллерии. Наиболее активно боевые действия продолжались на Крымском, Светлодарском, Авдеевском и Мариупольском направлениях.

"Противник 21 раз применял запрещенное минскими договоренностями вооружение. В районах населенных пунктов Крымское, Попасная, Троицкое, Луганское, Зайцево. Российско-оккупационные войска применяли 152 и 122-мм артиллерию, минометы. В районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Шахта Бутовка , Широкино продолжались бои с применением стрелкового оружия. Подразделения объединенных сил адекватно отвечали", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупационные войска России 8 мая в очередной раз применили по мирным жителям населенных пунктов Зайцево и Лоскутовка 152-мм пушки и 120-мм минометы. Снаряды попали в жилые дома и хозяйственные постройки.

"По данным разведки, один оккупант уничтожен и 5 получили ранения", – добавили в штабе ООС.

Напомним, в воскресенье, 6 мая, в районе населенного пункта новгородскими в Донецкой области при выполнении боевого задания погиб 21-летний Иван Сперелуп со Львовщины, служивший по контакту в составе 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.