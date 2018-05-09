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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Україна знову зазнала важкої втрати на Донбасі

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На Донбасі загинув український військослужбовець
На Донбасі загинув український військослужбовець / Фото з відкритих джерел

За минулу добу, 8 травня, в зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі російські окупаційні сили здійснили 21 обстріл по українських захисниках. Внаслідок ворожого вогню загинув один український військовий, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил у Facebook.

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Зазначається, що ситуація на Сході України залишалася складною, а проросійські бойовики збільшили застосування важкого озброєння, особливо артилерії. Найбільш активно бойові дії тривали на Кримському, Світлодарському, Авдіївському та Маріупольському напрямках.

"Противник 21 раз застосовував заборонене Мінськими домовленостями озброєння. У районах населених пунктів Кримське, Попасна, Троїцьке, Луганське, Зайцеве. Російсько-окупаційні війська застосовували 152 та 122-мм артилерію, міномети. У районах населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Шахта Бутівка, Широкіного тривали бої із застосуванням стрілецької зброї. Підрозділи об’єднаних сил надавали адекватну відповідь", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, окупаційні війська Росії 8 травня вкотре застосували по мирних мешканцях населених пунктів Зайцеве та Лоскутівка 152-мм гармати та 120-мм міномети. Снаряди влучили у житлові будинки та господарські будівлі.

"За даними розвідки, одного окупанта знищено та 5 поранено", – додали в штабі ООС.

Нагадаємо, у неділю, 6 травня, в районі населеного пункту Новогородське в Донецькій області при виконанні бойового завдання загинув 21-річний Іван Сперелуп зі Львівщини, що служив по контакту в складі 24-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.

Теги: Новини України Жертви Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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