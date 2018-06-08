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Украина сохранится при условии стопроцентного господства украинского языка, – Мухарский

68 Читати новину українською
Антин Мухарский
Антин Мухарский / 24 канал

Шоумен и писатель Антин Мухарский считает, что украинское государство можно сохранить, если украинский язык стопроцентно будет господствовать в информационном пространстве.

Об этом он рассказал в интервью 24 каналу: Антин Мухарский: Топор войны откопан, и я не собираюсь его зарывать

К сожалению, чиновники еще не понимают всей важности этого государственного подхода. Любые проявления: наружная реклама, радио, телевидение, газеты должны быть на украинском языке! Если ты говоришь на русском языке – не получаешь лицензию. Государство должно это контролировать,
– считает Мухарский

По его словам, закон о внедрении украинского языка до сих пор на стадии рассмотрения в Верховной Раде. Зато положительная динамика в украинской культуре все-таки есть.

"Безусловно, прогресс есть. Количество посетителей на "Художественном арсенале" и Львовском форуме свидетельствует, что люди стремятся, хотят и могут. Если сравнивать с депрессивными 2014-2015 годы, то динамика есть. Правда, не такая фантастическая, как хотелось бы", – добавил Мухарский.

Читайте также: Украинский читатель отошел от русской литературы, – Андрей Курков

 

Теги: Новости Украины Новости культуры Книги Литература
Источник: 24 канал
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