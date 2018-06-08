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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Україна збережеться за умови стовідсоткового панування української мови, – Мухарський

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Антін Мухарський
Антін Мухарський / 24 канал

Шоумен та письменник Антін Мухарський вважає, що українську державу можна зберегти, якщо українська мова стовідсотково пануватиме в інформаційному просторі.

Про це він розповів в інтерв'ю 24 каналу: Антін Мухарський: Сокиру війни відкопано, і я не збираюсь її заривати

На жаль, можновладці ще не розуміють усієї важливості цього державницького підходу. Будь-які прояви: зовнішня реклама, радіо, телебачення, газети мають бути українською мовою! Якщо ти говориш російською мовою – не отримуєш ліцензію. Держава має це контролювати, 
– вважає Мухарський

За його словами, закон про впровадження української мови досі на стадії розгляду у Верховній Раді. Натомість, позитивна динаміка в українській культурі таки є. 

"Безумовно, поступ є. Кількість відвідувачів на "Мистецькому арсеналі" і Львівському форумі свідчить, що люди прагнуть, хочуть і можуть. Якщо порівнювати з депресивними 2014-2015 роками, то динаміка є. Щоправда, не така фантастична, як хотілося б", – додав Мухарський.

Читайте також: Український читач відійшов від російської літератури, – Андрій Курков

Теги: Новини України Новини культури Книги Література
Джерело: 24 канал
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