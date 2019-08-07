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      Украина теряет урожай: как этого избежать

      Новая тема 218 Читати новину українською

      В Украине ожидается рекордный урожай зерновых – более 70 миллионов тонн. Однако перевезти и продать все выращенное вряд ли удастся. Причины традиционные: нехватка локомотивов и бесхозяйственность чиновников. Что нужно сделать, чтобы снять напряжение и сохранить зерновые – рассказал глава Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

      Почему Украина теряет урожай

      – Это действительно так. К сожалению, мы имеем огромные потери зерновых. Больше, чем наши основные конкуренты, которые находятся на территории Евросоюза, в США. Мы делаем все возможное, чтобы получить из наших полей высокий урожай.

      Читайте также: Борьба между предпринимателями и чиновниками – есть ли выход

      – Мы действительно бьем рекорды несмотря на то, что 15% земельных площадей находятся на территориях оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей. Но теряем немало прежде всего из-за логистики, несвоевременной перевозки продукции. Если это ранние зерновые культуры, если мы невовремя собираем, а погодные условия неблагоприятны, то днем ​​теряем 1% прямо в поле.

      – То, что мы собрали с повышенной влажностью и не смогли высушить на современных элеваторах. Они перегружены зерном, потому что его оттуда не вывозят. Не хватает у нас локомотивов. Очень плохо развиваются перевозки автомобильными дорогами. Достаточно неплохо развиваются, но все же недостаточно – речные перевозки. Все это приносит огромные потери фермерам.

      Как избежать транспортного коллапса

      – Надо сделать то, о чем профессиональные общественные объединения говорили более 10 лет назад. Последние годы мы делали, что только могли, чтобы убедить нашу власть использовать опыт Евросоюза: тяга частная, вагоны частные. Только магистральные линии в руках у государства. В США даже они в частных руках, только в отдельных штатах в собственности государства или самого штата.

      – Надо было давно идти этим путем. Для этого у нас были все основания. Удалось кое-что сделать два года назад, дали разрешение на использование частных вагонов. Не только решили проблемы дефицита вагонов, но и дали запуск нашим отечественным предприятиям. Основным предприятием является "Крюковский вагоностроительный завод". Также в Днепродзержинске один завод работает.

      – У нас есть и заводы, которые могут выпускать и наши отечественные локомотивы с минимальной локализацией производства в 50%. Надо это делать немедленно. И не говорить, что нет. Пусть наши заводы не выпускают, мы купим иностранное. И только в государственные руки это возьмем. Только "Укрзализныця" будет монополистом. Это неправильные шаги. Если так дальше будет, то это большая проблема, с которой надо поротися.

      Больше – смотрите в программе.

       

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      Теги: Новости Украины зерно Транспорт
      Источник: 24 канал
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