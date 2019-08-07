Україна втрачає врожай: чи можна цього уникнути

В Україні очікується рекордний врожай зернових – понад 70 мільйонів тонн. Проте перевезти та продати все вирощене навряд чи вдасться. Причини традиційні: брак локомотивів та безгосподарність чиновників. Що потрібно зробити, аби зняти напругу та зберегти зернові – розповів голова Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.

Чому Україна втрачає врожай

– Це дійсно так. На жаль, ми маємо величезні втрати зернових. Більші, ніж наші основні конкуренти, які перебувають на території Євросоюзу, у США. Ми робимо все можливе, аби отримати з наших полів найвищий врожай.

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– Ми дійсно б'ємо рекорди попри те, що 15% земельних площ є на територіях окупованого Криму, Донецької та Луганської областей. Але втрачаємо чимало насамперед через логістику, невчасне перевезення продукції. Якщо це ранні зернові культури, якщо ми невчасно збираємо, а погодні умови несприятливі, то вдень втрачаємо 1% прямо в полі.

– Те, що ми зібрали з підвищеною вологістю й не змогли висушити на сучасних елеваторах. А вони перевантажені зерном, бо його звідти не вивозять. Не вистачає в нас локомотивів. Дуже погано розвивається перевезення автомобільними шляхами. Досить непогано розвиваються, але все ж недостатньо – річкові перевезення. Все це приносить величезні втрати фермерам.

Як уникнути транспортного колапсу

– Треба зробити те, про що професійні громадські об'єднання говорили понад 10 років тому. Останні всі роки ми робили, що тільки могли, аби переконати нашу владу використати досвід Євросоюзу: тяга приватна, вагони приватні. Лише магістральні лінії у руках в держави. У США навіть вони в приватних руках, лише в окремих штатах у власності держави чи самого штату.

– Треба було давно йти цим шляхом. Для цього в нас були всі підстави. Вдалося дещо зробити два роки тому, дали дозвіл на використання приватних вагонів. Не лише розв'язали проблеми дефіциту вагонів, але й дали запуск нашим вітчизняним підприємствам. Основним підприємством є "Крюківський вагонобудівний завод". Також в Дніпродзержинську один завод працює.

– В нас є й заводи, які можуть випускати й наші вітчизняні локомотиви з мінімальною локалізацією виробництва у 50%. Треба це робити негайно. І не говорити, що ні. Нехай наші заводи не випускають, ми купимо іноземне. І тільки в державні руки це візьмемо. Тільки "Укрзалізниця" буде монополістом. Це неправильні кроки. Якщо так далі буде, то це велика проблема, з якою треба поротися.

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