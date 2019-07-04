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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Боротьба між підприємцями та чиновниками: чи є вихід

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      Суперечки між підприємцями та чиновниками в Україні виникають досить часто. Державні монополісти піднімають ціни на свої послуги, а бізнесмени скаржаться на непорозуміння. Про те, хто може врегулювати ці непрості стосунки – читайте далі.

      В Україні з 2014 року існує Державна регуляторна служба, яка є своєрідним арбітром у правовому полі між державою, підприємцями та споживачами. Під час розгляду суперечок фахівці служби намагаються враховувати інтереси кожної зі сторін, карати винних.

      Голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна у прямому ефірі 24 каналу розповіла про те, чим займається їх установа та як їм вдається підтримувати баланс у трикутнику "Бізнес – Держава – Громадяни".

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      Теги: Новини України Бізнес
      Джерело: 24 канал
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