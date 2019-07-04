Боротьба між підприємцями та чиновниками: чи є вихід

Суперечки між підприємцями та чиновниками в Україні виникають досить часто. Державні монополісти піднімають ціни на свої послуги, а бізнесмени скаржаться на непорозуміння. Про те, хто може врегулювати ці непрості стосунки – читайте далі.

В Україні з 2014 року існує Державна регуляторна служба, яка є своєрідним арбітром у правовому полі між державою, підприємцями та споживачами. Під час розгляду суперечок фахівці служби намагаються враховувати інтереси кожної зі сторін, карати винних.

Голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна у прямому ефірі 24 каналу розповіла про те, чим займається їх установа та як їм вдається підтримувати баланс у трикутнику "Бізнес – Держава – Громадяни".