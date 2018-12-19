Украина укрепляет границу: на Черниговщине открыли современное пограничное подразделение

На Черниговщине всего в полукилометре от Брянской области дислоцировался еще один пограничный отряд.

Он будет контролировать 30 километров государственной границы.

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В отряде несколько десятков пограничников, поэтому специально для них оборудовали огромное помещение. Для этого реконструировали заброшенное здание в селе Леоновка, которая когда-то было барским имением.

На строительство комплекса сооружений и реконструкцию потрачено 19 миллионов гривен. Жители соседних сел говорят, что теперь чувствуют себя более защищенными. Пограничники же обещают их не подвести.

Сегодня мы пошли на увеличение плотности пограничных подразделений на границе, перемещаем их ближе к границе и создаем отделения пограничной службы. Чтобы можно было, как говорится, иметь фланги и влево-вправо где-то километров по десять. И таким образом осуществлять охрану на тех средствах, которые у нас сегодня существуют,

– отметил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

Видео: на Черниговщине открыли современный пограничное подразделение