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      Україна укріплює кордон з Росією: на Чернігівщині відкрили сучасний прикордонний підрозділ

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      На Чернігівщині усього за півкілометра від Брянської області дислокувався ще один прикордонний загін.

      Він контролюватиме 30 кілометрів державного кордону.

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      У загоні кілька десятків прикордонників, тому спеціально для них обладнали величезне помешкання. Задля цього реконструювали занедбану будівлю в селі Леонівка, яка колись була панським маєтком.

      На будівництво комплексу споруд і реконструкцію витрачено 19 мільйонів гривень. Мешканці сусідніх сіл кажуть, що тепер відчувають себе більш захищеними. Прикордонники ж обіцяють їх не підвести.

      Сьогодні ми пішли на збільшення щільності прикордонних підрозділів на кордоні, переміщаємо їх ближче до кордону і створюємо відділення прикордонної служби. Щоб можна було, як кажуть, мати фланги і вліво-вправо десь кілометрів по десять. І таким чином здійснювати охорону на тих засобах, які в нас сьогодні існують,
      – зазначив голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал.

      Відео: на Чернігівщині відкрили сучасний прикордонний підрозділ

       

      Теги: Новини України Україна – Росія Держприкордонслужба Новини Чернігова
      Джерело: 24 Канал
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