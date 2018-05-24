Украина в 2018 году сократила производство сигарет на 30%

Объем производства сигарет, содержащих табак или смеси табака с заменителями табака, в Украине в январе-апреле 2018 года составил 19,8 миллиарда штук, что на 29,2% меньше, чем в январе-апреле 2017 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

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В сообщении говорится о том, что в сравнении с мартом 2018 года производство сигарет в апреле текущего года увеличилось на 4,4%. Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, международные табачные корпорации хотят добиться с помощью Министерства финансов повышения цен на дешевые сигареты в Украине и полностью монополизировать рынок.



