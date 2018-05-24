Україна у 2018 році скоротила виробництво сигарет на 30%

Обсяг виробництва сигарет, що містять тютюн або суміші тютюну з замінниками тютюну, в Україні в січні-квітні 2018 року склав 19,8 мільярда штук, що на 29,2% менше, ніж у січні-квітні 2017 року.

Про це повідомила Державна служба статистики України.

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У повідомленні йдеться про те, що в порівнянні з березнем 2018 року виробництво сигарет в квітні поточного року збільшилося на 4,4%. Дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Нагадаємо, міжнародні тютюнові корпорації хочуть домогтися за допомогою Міністерства фінансів підвищення цін на дешеві сигарети в Україні і повністю монополізувати ринок.

