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Украина внесла деньги в бюджет Совета Европы: Климкин назвал сумму

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Совет Европы получил добровольный денежный взнос от Украины
Совет Европы получил добровольный денежный взнос от Украины / Dt.ua

Украина сделала добровольный взнос в бюджет Совета Европы в размере 400 тысяч долларов. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, что такой шаг совершен для того, чтобы поддержать организацию в сложные времена финансового шантажа со стороны России.

Об этом Климкин написал в своем Twitter-аккаунте.

"Сегодня Украина сделала добровольный взнос в бюджет Совета Европы в размере 400 000 долларов США. Россия использует против СЕ финансовый шантаж. В эти сложные времена организация нуждается в поддержке. Присоединяйтесь к нам, иначе СЕ больше не будет защищать свои ценности и принципы", – говорится в сообщении министра.

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В то же время Постоянное представительство Украины при Совете Европы на своей Facebook-странице отметило, что Украина впервые осуществила добровольный взнос в бюджет СЕ.

Сегодня в Страсбурге была завершена процедура осуществления добровольного взноса Украины в бюджет Совета Европы в объеме 400 тысяч долларов США. Финансовая ситуация в СЕ резко ухудшилась в 2017 году, когда Российская Федерация использовала финансовый шантаж организации и в нарушение своих международно-правовых обязательств отказалась платить взносы в бюджет Совета Европы до тех пор, пока не будет восстановлено полноценное участие ее делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы,
– напомнили в Постоянное представительство Украины при СЕ.

"В этих условиях правительство Украины решило финансово поддержать Совет Европы. Мы сделали добровольный взнос в дополнение к своим обязательным платежам в бюджет. Деньги будут использованы в сферах сотрудничества, которые являются приоритетными как для Совета Европы, так и в контексте сотрудничества с нашим государством ", – пояснили в организации.

В частности, Украина профинансировала следующие направления сотрудничества: функционирование Европейского суда по правам человека, борьба с коррупцией и отмыванием денег, предотвращение пыток, борьба с расизмом и нетерпимостью, интеграция цыган и кочевников в общество, защита меньшинств, развитие равноправия женщин и мужчин, защита культурного наследия, защита журналистики и безопасности журналистов.

Напомним, в январе 2018 года генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о том, что Россия все еще должна выплачивать свои взносы в ПАСЕ. В России ответили, что пусть это делает Украина, пока не будет восстановлено членство РФ в организации.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Европа Евросоюз Павел Климкин МИД Украины Деньги
Источник: 24 канал
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