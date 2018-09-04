Климкин пояснил, почему договор о дружбе с Россией розірвують только теперь

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что положения договора использовали в исках против РФ.

Об этом Климкин заявил в эфире канала ICTV.

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Когда у вас есть соглашение, и какая-то сторона его не выполняет – вы же не отвергаете его, вы пытаетесь заставить того, кто его не выполняет – во-первых, выполнить, а во-вторых, вернуть причиненный вред,

– заявил Климкин.

По словам дипломата, Украина ссылалась на этот договор в судебных и арбитражных исках, поэтому он работал на Украину в юридическом смысле, хоть и казался странным или неуместным в эмоциональном.

"Однако сейчас наступило "время Х" – мы или пролонгируем его, или нет. Представьте, если бы мы его пролонгировали. Россия скажет – так, наверное, они с ним согласны. И тогда он даже юридически начнет работать против нас", – добавил Климкин.

Напомним, 28 августа стало известно, что Украина разорвет договор о дружбе с Россией. Позже Порошенко объявил дату, когда это произойдет.

Что за договор о дружбе Украины с Россией? Этот договор был подписан 31 мая 1997 года в Киеве. Согласно его условиям, стороны обязывались, в частности "уважать территориальную целостность и суверенитет" друг друга и "подтверждали нерушимость существующих между ними границ".