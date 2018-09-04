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Как реагировать на провокации РФ в Азовском море: заявление Климкина

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Павло Климкин
Павло Климкин / file.liga.net

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина в своей реакции на провокации России в Азовском море должна использовать комплексный подход – и юридические действия в международных судах, и безопасности решение, и сотрудничество с международными партнерами.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

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"Мы предполагали обострение ситуации в Азовском море, и предусматривали это не вчера и не позавчера. Мы прекрасно понимали, что РФ начнет контролируемую эскалацию и начнет поднимать ставки. И наши действия не должны быть сконцентрированы только на политику, только на безопасность, только на юридические вопросы. Сработает сочетание всего", – заявил министр.

Он отметил, речь идет о юридических действиях, противодесантные действия и развитие дальнейшего присутствия в Азовском море и совместные усилия с партнерами и друзьями Украины.

Также, Климкин подчеркнул важность признания Азовского моря нормальным территориальным морем.

К слову, накануне Госдепартамент США раскритиковал действия России в отношении украинских судов в Азовском море и Керченском проливе. Также в Госдепе обвинили Кремль в нарушении международного права.

Теги: Новости России МИД Украины Водный транспорт Павел Климкин Новости Украины Новости политики
Источник: 24 Канал
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