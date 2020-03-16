Украина впервые осуществила транзит газа между странами ЕС

Оператор ГТС Украины осуществил транзит первых объемов газа между Венгрией и Словакией. Заказ совершил немецкий энергетический трейдер.

О событии информирует пресс-служба Оператора ГТС Украины на фейсбук-странице.

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Мы продолжаем внедрять новые услуги и искать новые возможности для использования мощной украинской ГТС. Объемы еще не очень большие, но мы уверенно развиваем восточноевропейский газовый хаб

– рассказал председатель ОГТСУ Сергей Макогон.

Транзит осуществили за услугой short-haul. Она позволяет заказчикам транспортировать газ между европейскими странами (Польша, Словакия, Венгрия и в будущем Румыния) через территорию Украины.

"Начало предоставления этой услуги позволит активизировать торговлю газом между странами Восточной Европы и позволит дополнительно загрузить мощности украинской ГТС, которые после строительства "Северного потока-1" уже не используются в полном объеме", – говорится в сообщении.

Учет газа по этой операции осуществляется, как и по транзитному соглашению с "Газпромом" – в энергетических единицах.

Сейчас в ОГТСУ работают над созданием виртуальных точек, что упростит работу как смежным операторам, так и трейдерам в точках межгосударственных соединений.