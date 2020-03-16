Україна вперше здійснила транзит газу між країнами ЄС
Оператор ГТС України здійснив транзит перших обсягів газу між Угорщиною та Словаччиною. Замовлення здійснив німецький енергетичний трейдер.
Про подію інформує пресслужба Оператора ГТС України на фейсбук-сторінці.
Дивіться також Україна завершила зимовий сезон з рекордними запасами газу у сховищах
Ми продовжуємо впроваджувати нові послуги та шукати нові можливості для використання потужної української ГТС. Обсяги ще не дуже великі, але ми впевнено розбудовуємо східноєвропейський газовий хаб
– розповів голова ОГТСУ Сергій Макогон.
Транзит здійснили за послугою short-haul. Вона дозволяє замовникам транспортувати газ між європейськими країнами (Польща, Словаччина, Угорщина та у майбутньому Румунія) через територію України.
"Початок надання цієї послуги дозволить активізувати торгівлю газом між країнами східної Європи та дасть можливість додатково завантажити потужності української ГТС, які після будівництва "Північного потоку-1" вже не використовуються у повному обсязі", - йдеться у повідомленні.
Облік газу по цій операції здійснюється, як і по транзитній угоді з "Газпромом", – в енергетичних одиницях.
Наразі в ОГТСУ працюють над створенням віртуальних точок, що спростить роботу як суміжним операторам, так і трейдерам в точках міждержавних з’єднань.