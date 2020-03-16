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      Україна вперше здійснила транзит газу між країнами ЄС

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      Україна здійснила транзит газу між європейськими країнами / Ілюстративне фото / "Слово і діло"

      Оператор ГТС України здійснив транзит перших обсягів газу між Угорщиною та Словаччиною. Замовлення здійснив німецький енергетичний трейдер.

      Про подію інформує пресслужба Оператора ГТС України на фейсбук-сторінці.

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      Ми продовжуємо впроваджувати нові послуги та шукати нові можливості для використання потужної української ГТС. Обсяги ще не дуже великі, але ми впевнено розбудовуємо східноєвропейський газовий хаб
      – розповів голова  ОГТСУ Сергій Макогон.

      Транзит здійснили за послугою short-haul. Вона дозволяє замовникам транспортувати газ між європейськими країнами (Польща, Словаччина, Угорщина та у майбутньому Румунія) через територію України.

      "Початок надання цієї послуги дозволить активізувати торгівлю газом між країнами східної Європи та дасть можливість додатково завантажити потужності української ГТС, які після будівництва "Північного потоку-1" вже не використовуються у повному обсязі", - йдеться у повідомленні.

      Облік газу по цій операції здійснюється, як і по транзитній угоді з "Газпромом", – в енергетичних одиницях.

      Наразі в ОГТСУ працюють над створенням віртуальних точок, що спростить роботу як суміжним операторам, так і трейдерам в точках міждержавних з’єднань.

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Словаччина Угорщина Євросоюз Ринок газу Газ Новини України Новини політики
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