Украина выплатила бывшей городской главе Славянска Штепе компенсацию: что известно

Бывшая председатель Славянска Неля Штепа получила 3600 евро компенсации от Украины. Такую сумму обязал выплатить Европейский суд по правам человека.

О том, что Штепа получила деньги, сообщил ее адвокат Александр Шадрин.

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Она выиграла дело ЕСПЧ и получила денежную компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд,

– отметил Шадрин.

По его словам, сейчас его подзащитная ждет очередной вызов в суд в Харькове. Однако информации о текущем месте ее пребывания адвокат не предоставил. В то же время добавил, что Штепа не намерена покидать Украину, ведь любит ее и надеется на справедливый суд.

В конце октября 2019 года Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины по делу бывшей городской головы Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме. Украину обязали выплатить ей 3600 евро. На исполнение решения суд выделил 3 месяца.

Что известно о деле Нели Штепы?СБУ начала следствие против нее в апреле 2014 года, арестовали бывшую главу Славянска в июле этого же года. На суде она объясняла, что призвала Путина ввести войска в Славянск под принуждением террористов. Свое интервью российским пропагандистским каналам назвала сделанным "под дулом автомата".



За время рассмотрения дело Штепы изменило 5 районных судов и 11 составов суда. Подсудимая виновной себя не считает. В случае признания судом вины Штепы ей грозит пожизненное заключение.



Адвокат Штепы Шадрин заявил, что 15 января 2020 года должно было состояться заседание Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу его подопечной. Однако оно не состоялось, потому что адвокаты не смогли прибыть по уважительным причинам. Заседание перенесли на 10:00 11 февраля.