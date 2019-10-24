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      Бывшая городская глава Славянска Неля Штепа выиграла дело в ЕСПЧ против Украины

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      Неля Штепа
      Неля Штепа / facebook

      Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины по делу бывшей городской главы Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме. Украину обязали выплатить ей 3600 евро.

      Соответствующее решение ЕСПЧ принял в четверг, 24 октября, признав, что в отношении  Штепы были нарушены две статьи Европейской конвенции по правам человека, сообщает "Укринформ".

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      Согласно постановлению суда Украина в течение трех месяцев должна выплатить Штепе 2600 евро моральной компенсации и 1000 евро возмещения судебных издержек.

      Стоит отметить, что принятое ЕСПЧ решение Украина обжаловать не сможет.

      В суде Штепа жаловалась на:

      • ненадлежащее физическое и психологическое обращение с ней во время содержания под стражей;
      • плохие условия содержания;
      • отсутствие доступа к необходимому медицинскому обслуживанию во время содержания.

      Она также утверждала, что украинские суды предвзято и безосновательно приняли решение о заключении ее под стражу и о продлении содержания, а содержание под стражей до начала судебного разбирательства было безосновательно длительным.

      Суд по делу Нели Штепы

      СБУ начала следствие против Нели Штепы в апреле, арестовали ее в июле 2014 года. На суде она объясняла, что призвала Путина ввести войска в Славянск под принуждением террористов. Свое интервью российским пропагандистским каналам назвала сделанным "под дулом автомата".

      За время рассмотрения дело Штепы сменило 5 районных судов и 11 составов суда. Подсудимая продолжает настойчиво заявлять о своей невиновности. В случае признания судом вины Штепы ей грозит пожизненное заключение.

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Европейский суд Неля Штепа
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