Бывшая городская глава Славянска Неля Штепа выиграла дело в ЕСПЧ против Украины

Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины по делу бывшей городской главы Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме. Украину обязали выплатить ей 3600 евро.

Соответствующее решение ЕСПЧ принял в четверг, 24 октября, признав, что в отношении Штепы были нарушены две статьи Европейской конвенции по правам человека, сообщает "Укринформ".

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Согласно постановлению суда Украина в течение трех месяцев должна выплатить Штепе 2600 евро моральной компенсации и 1000 евро возмещения судебных издержек.

Стоит отметить, что принятое ЕСПЧ решение Украина обжаловать не сможет.

В суде Штепа жаловалась на:

ненадлежащее физическое и психологическое обращение с ней во время содержания под стражей;

плохие условия содержания;

отсутствие доступа к необходимому медицинскому обслуживанию во время содержания.

Она также утверждала, что украинские суды предвзято и безосновательно приняли решение о заключении ее под стражу и о продлении содержания, а содержание под стражей до начала судебного разбирательства было безосновательно длительным.

Суд по делу Нели Штепы

СБУ начала следствие против Нели Штепы в апреле, арестовали ее в июле 2014 года. На суде она объясняла, что призвала Путина ввести войска в Славянск под принуждением террористов. Свое интервью российским пропагандистским каналам назвала сделанным "под дулом автомата".

За время рассмотрения дело Штепы сменило 5 районных судов и 11 составов суда. Подсудимая продолжает настойчиво заявлять о своей невиновности. В случае признания судом вины Штепы ей грозит пожизненное заключение.