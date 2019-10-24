Колишня міська голова Слов'янська Неля Штепа виграла справу в ЄСПЛ проти України

Європейський суд з прав людини визнав порушення з боку України у справі колишньої міської голови Слов'янська Нелі Штепи, обвинуваченої в сепаратизмі. Україну зобов'язали виплатити їй 3600 євро.

Відповідне рішення ЄСПЛ ухвалив у четвер, 24 жовтня, визнавши що відносно Штепи були порушені дві статті Європейської конвенції з прав людини, повідомляє "Укрінформ".

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Згідно з постановою суду Україна протягом трьох місяців має виплатити Штепі 2600 євро моральної компенсації й 1000 євро відшкодування судових витрат.

Варто зазначити, що ухвалене ЄСПЛ рішення Україна оскаржити не зможе.

У Суді Штепа скаржилася на:

неналежне фізичне і психологічне поводження з нею під час тримання під вартою;

погані умови утримання;

відсутність доступу до необхідного медичного обслуговування під час утримання.

Вона також стверджувала, що українські суди упереджено та безпідставно ухвалили рішення про взяття її під варту та про продовження утримання, а тримання під вартою до початку судового розгляду було безпідставно тривалим.

Суд у справі Нелі Штепи

СБУ розпочало слідство проти Нелі Штепи у квітні, арештували її у липні 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна ввести війська до Слов'янська під примусом терористів. Своє інтерв'ю російським пропагандистським каналам назвала зробленим "під дулом автомата".

За час розгляду справу Штепи змінило 5 районних судів і 11 складів суду. Підсудна далі наполегливо заявляє про свою невинність. У випадку визнання судом вини Штепи їй загрожує довічне ув'язнення.