Украина вышла из двух соглашений СНГ

Кабинет министров Украины принял решение о выходе Украины из двух соглашений в рамках Содружества независимых государств: о взаимной сохранности межгосударственных секретов в области охраны изобретений и соглашения о создании статистической базы СНГ.

Кабмин принял соответствующее решение 24 апреля во время заседания правительства.

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Первое соглашение было подписано 4 июня 1999 года в Минске, его разработали для того, чтобы обеспечить правовую охрану секретных изобретений, созданных в бывшем СССР.

В пресс-службе добавили, что на сегодня правовые отношения между государствами-участниками соглашения в этой сфере уже отсутствуют. Кроме того, соглашение в целом устаревшее и не отвечающее современному состоянию экономических отношений между странами, входящими в СНГ.

Второе соглашение было заключено 10 февраля 1995 года в Алматы с целью создания общей статистической базы, формирование которой обеспечивается на основе перечня показателей для межгосударственного обмена между странами-участниками СНГ.

Что касается второй сделки, то она тоже потеряла практическое применение и не используется ни в одной из стран СНГ. Вся статистическая информация есть в открытом доступе.

Из каких еще соглашений вышла Украина? 10 января Украина вышла из соглашения СНГ о выставочно-ярмарочной деятельности, а 23 января сразу с трех соглашений СНГ: из соглашения о межгосударственном обмене экономической информацией, об обмене информацией в внешнеэкономической области и из соглашения о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности.