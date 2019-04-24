17:27
24 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Мстители" прибудут в Россию с опозданием. Кандидат-клоун Жарновский
      Вєсті Кремля
      00:50, сегодня
      Вести.UA: Зеленский изучает новые украинские слова. Визит "Зе-команды" к "Дудю"
      Вєсті.UA
      21:17, 23 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Первые дипломатические шаги
      Згадати все
      20:07, 20 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Украина вышла из двух соглашений СНГ

      99 Читати новину українською
      Украина вышла из двух соглашений СНГ
      Украина вышла из двух соглашений СНГ / Фото из открытых источников

      Кабинет министров Украины принял решение о выходе Украины из двух соглашений в рамках Содружества независимых государств: о взаимной сохранности межгосударственных секретов в области охраны изобретений и соглашения о создании статистической базы СНГ.

      Кабмин принял соответствующее решение 24 апреля во время заседания правительства.

      Читайте также: Беларусь приостановила поставки в Украину бензина и дизтоплива: реакция Гройсмана

      Первое соглашение было подписано 4 июня 1999 года в Минске, его разработали для того, чтобы обеспечить правовую охрану секретных изобретений, созданных в бывшем СССР.

      В пресс-службе добавили, что на сегодня правовые отношения между государствами-участниками соглашения в этой сфере уже отсутствуют. Кроме того, соглашение в целом устаревшее и не отвечающее современному состоянию экономических отношений между странами, входящими в СНГ.

      Второе соглашение было заключено 10 февраля 1995 года в Алматы с целью создания общей статистической базы, формирование которой обеспечивается на основе перечня показателей для межгосударственного обмена между странами-участниками СНГ. 

      Что касается второй сделки, то она тоже потеряла практическое применение и не используется ни в одной из стран СНГ. Вся статистическая информация есть в открытом доступе.

      Из каких еще соглашений вышла Украина? 10 января Украина вышла из соглашения СНГ о выставочно-ярмарочной деятельности, а 23 января сразу с трех соглашений СНГ: из соглашения о межгосударственном обмене экономической информацией, об обмене информацией в внешнеэкономической области и из соглашения о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности.

      blog_ava
      Как покрасить яйца в золотой цвет на Пасху: оригинальные идеи с фото
      сегодня
      6466
      Теги: Новости Украины Новости политики СНГ Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Приходят умереть: сколько террористов погибло на Донбассе в марте-2019 – список
      сегодня , 17:08 Приходят умереть: сколько террористов погибло на Донбассе в марте-2019 – список
      Юрій Бутусов 1823
      Нужно сократить количество государственных вузов в Украине, – эксперт о реформе образования
      сегодня , 16:02 Нужно сократить количество государственных вузов в Украине, – эксперт о реформе образования
      Ірина Поліщук 282
      Росія і "ЛДНР" планують звинуватити українські спецслужби в диверсіях на території РФ
      сегодня , 14:27 Росія і "ЛДНР" планують звинуватити українські спецслужби в диверсіях на території РФ
      Дмитро Снєгирьов 756
      Как дать вторую жизнь старой мебели: простые лайфхаки
      23 апреля , 10:30 Как дать вторую жизнь старой мебели: простые лайфхаки
      593
      Достижения и провалы Порошенко: что сделал президент для Украины за 5 лет
      сегодня , 12:40 Достижения и провалы Порошенко: что сделал президент для Украины за 5 лет
      Наталя Боднар 773
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Новые санкции США против России не будут эффективными, – эксперт назвал причину
       12 ноября 2018 , 07:01
      Лига Европы: Спартак перестрелял Рейнджерс, Лацио и Айнтрахт вышли из группы, Генк Малиновского вырвал ничью
       8 ноября 2018 , 21:59
      Месси установил очередной рекорд по забитым голам
       23 декабря 2018 , 00:25
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук