Україна вийшла з двох угод СНД

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про вихід України з двох угод в межах Співдружності незалежних держав: про взаємне збереження міждержавних секретів у галузі охорони винаходів та угоди про створення статистичної бази СНД.

Кабмін ухвалив відповідне рішення 24 квітня під час засідання уряду.

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Першу угоду було підписано 4 червня 1999 року у Мінську, її розробили для того, аби забезпечити правову охорону секретних винаходів, що були створені у колишньому СРСР.

У прес-службі додали, що на сьогодні правові відносини між державами-учасницями угоди в цій сфері вже відсутні. Крім того, угода є в цілому застарілою і не відповідає сучасному стану економічних відносин між країнами, що входять до СНД.

Друга угода була укладена 10 лютого 1995 року в Алмати з метою створення загальної статистичної бази, формування якої забезпечується на основі переліку показників для міждержавного обміну між країнами-учасниками СНД.

Щодо другої угоди, то вона теж втратила практичне застосування та не використовується у жодній з країн СНД. Вся статистична інформація є у відкритому доступі.

З яких угод Україна вийшла ще? 10 січня Україна вийшла з угоди СНД про виставково-ярмаркову діяльність, а 23 січня одразу з трьох угод СНД: з угоди про міждержавний обмін економічною інформацією, про обмін інформацією в зовнішньоекономічній галузі та з угоди про співробітництво у галузі зовнішньоекономічній діяльності.