Украина закупила 70% топлива у России, – данные Госстата за 2018 год

В 2018 году Украина закупила топливо для атомных электростанций на общую сумму 523,2 миллиона долларов.

В России было закуплено почти 335,2 тонны ядерного топлива на сумму 374,2 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Госстата.

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В общей структуре закупок доля российского топлива составила 71,6%. В Швеции закупили 211,4 тонны стоимостью 148,5 миллионов долларов. Доля поставок из Швеции составила 28,4%.

Оператором всех четырех действующих АЭС Украины является госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", которое покупает ядерное топливо по контрактам с компаниями "ТВЭЛ" и Westinghouse Electric Sweden.

"Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.