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      Украина закупила 70% топлива у России, – данные Госстата за 2018 год

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      В 2018 ядерное топливо покупали у России
      В 2018 ядерное топливо покупали у России / uk.wikipedia.org

      В 2018 году Украина закупила топливо для атомных электростанций на общую сумму 523,2 миллиона долларов.

      В России было закуплено почти 335,2 тонны ядерного топлива на сумму 374,2 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Госстата.

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      В общей структуре закупок доля российского топлива составила 71,6%. В Швеции закупили 211,4 тонны стоимостью 148,5 миллионов долларов. Доля поставок из Швеции составила 28,4%.

      Оператором всех четырех действующих АЭС Украины является госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", которое покупает ядерное топливо по контрактам с компаниями "ТВЭЛ" и Westinghouse Electric Sweden.

      "Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

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      Теги: Новости Украины АЭС Ядерная энергетика Імпорт
      Источник: 24 канал
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