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      Україна закупила 70% палива у Росії, – дані Держстату за 2018 рік

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      У 2018 ядерне паливо купляли у Росії
      У 2018 ядерне паливо купляли у Росії / uk.wikipedia.org

      У 2018 році Україна закупила паливо для атомних електростанцій на загальну суму 523,2 мільйона доларів.

      У Росії було закуплено майже 335,2 тонни ядерного палива на суму 374,2 мільйонів доларів, повідомляє прес-служба Держстату.

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      У загальній структурі закупівель частка російського палива становила 71,6%. У Швеції закупили 211,4 тонни вартістю 148,5 мільйонів доларів. Частка поставок зі Швеції склала 28,4%.

      Оператором усіх чотирьох діючих АЕС України є держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", як купує ядерне паливо за контрактами з компаніями "ТВЕЛ" і Westinghouse Electric Sweden.

      "Енергоатом" експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.

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      Теги: Новини України АЕС Ядерна енергетика Імпорт
      Джерело: 24 канал
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