Україна закупила 70% палива у Росії, – дані Держстату за 2018 рік

У 2018 році Україна закупила паливо для атомних електростанцій на загальну суму 523,2 мільйона доларів.

У Росії було закуплено майже 335,2 тонни ядерного палива на суму 374,2 мільйонів доларів, повідомляє прес-служба Держстату.

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У загальній структурі закупівель частка російського палива становила 71,6%. У Швеції закупили 211,4 тонни вартістю 148,5 мільйонів доларів. Частка поставок зі Швеції склала 28,4%.

Оператором усіх чотирьох діючих АЕС України є держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", як купує ядерне паливо за контрактами з компаніями "ТВЕЛ" і Westinghouse Electric Sweden.

"Енергоатом" експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.