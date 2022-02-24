Как обычным украинцам защитить персональные данные в случае кибератак, а также являются ли мобильные устройства граждан Украины объектами внимания специальных хакерских группировок – в интервью сайту 24 каналу рассказал заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора.
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Зачем хакерам чужие мобильные устройства
По мнению госслужащего, мобильные устройства украинцев интересуют хакеров только для того, чтобы получить личные данные людей, чувствительную информацию и доступ к их платежным сервисам.
Сотрудник ведомства посоветовал использовать надежные пароли, многофакторную аутентификацию, менеджер паролей (веб-сайт, который безопасно хранит учетные данные – 24 канал).
Также не следует хранить в памяти телефона PIN-коды и пароли, отметил Жора. Он порекомендовал внимательно относиться к ссылкам на непонятные веб-ресурсы в сообщениях от незнакомцев.
Виктор Жора посоветовал внимательно относиться к ссылкам на непонятные веб-ресурсы / Фото Валентины Полищук, 24 канал
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Как защититься
Следует своевременно обновлять операционную систему мобильного устройства и тех приложений, которые на нем установлены. И вообще загружайте мобильные приложения только из проверенных маркетов. Безусловно, не будет лишним использовать специализированное программное обеспечение для защиты таких мобильных устройств,
– посоветовал он.
Следует своевременно обновлять операционную систему мобильного устройства, отметил заместитель главы Госспецсвязи / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Виктор Жора также добавил, что пользователям смартфонов необходимо делать резервные копии даже с использованием тех штатных средств, которые предлагают производители.
Сохраняйте данные в облаке изготовителя с соответствующей защитой этой информации. Не обходитесь без надежных сложных паролей и осмотрительности при использовании интернет-сервисов со своего мобильного устройства,
– резюмировал заместитель главы Госспецсвязи.
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