Як звичайним українцям захистити персональні дані у разі кібератак, а також чи є мобільні пристрої громадян України об'єктами уваги спеціальних хакерських угрупувань – в інтерв'ю сайту 24 каналу розповів заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора.

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Навіщо хакерам чужі мобільні пристрої

На думку держслужбовця, мобільні пристрої українців цікавлять хакерів тільки з метою отримати особисті дані людей, чутливу інформацію та доступ до їхніх платіжних сервісів.

Співробітник відомства порадив використовувати надійні паролі, багатофакторну автентифікацію, менеджера паролів (вебсайт, який безпечно зберігає облікові дані – 24 канал).

Також не варто зберігати в пам'яті телефона PIN-коди та паролі, зазначив Жора. Він порекомендував уважно ставитися до посилань на незрозумілі вебресурси в повідомленнях від незнайомців.

Віктор Жора порадив уважно ставитися до посилань на незрозумілі вебресурси / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Зверніть увагу! 8 лютого під час презентації нових послуг додатку "Дія" президент України Володимир Зеленський анонсував програму "єСмартфон". Згідно з нею, усі громадяни України, старші 60 років, отримають від держави безплатний, якісний, сучасний, швидкий смартфон і пільговий тариф. Наразі строки запуску програми невідомі.

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Як захиститися

Слід своєчасно оновлювати операційну систему мобільного пристрою та тих застосунків, які на ньому встановлені. І взагалі завантажуйте мобільні додатки тільки з перевірених маркетів. Безперечно, не буде зайвим використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для захисту таких мобільних пристроїв,

– порадив він.

Слід своєчасно оновлювати операційну систему мобільного пристрою, наголосив заступник голови Держспецзв'язку / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Віктор Жора також додав, що користувачам смартфонів необхідно робити резервні копії навіть з використанням тих штатних засобів, які пропонують виробники.

Зберігайте дані у хмарі виробника з відповідним захистом цієї інформації. Не обходьтесь без надійних складних паролів та обачності при використанні інтернет-сервісів зі свого мобільного пристрою,

– резюмував заступник голови Держспецзв'язку.

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