Як звичайним українцям захистити персональні дані у разі кібератак, а також чи є мобільні пристрої громадян України об'єктами уваги спеціальних хакерських угрупувань – в інтерв'ю сайту 24 каналу розповів заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора.
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Навіщо хакерам чужі мобільні пристрої
На думку держслужбовця, мобільні пристрої українців цікавлять хакерів тільки з метою отримати особисті дані людей, чутливу інформацію та доступ до їхніх платіжних сервісів.
Співробітник відомства порадив використовувати надійні паролі, багатофакторну автентифікацію, менеджера паролів (вебсайт, який безпечно зберігає облікові дані – 24 канал).
Також не варто зберігати в пам'яті телефона PIN-коди та паролі, зазначив Жора. Він порекомендував уважно ставитися до посилань на незрозумілі вебресурси в повідомленнях від незнайомців.
Віктор Жора порадив уважно ставитися до посилань на незрозумілі вебресурси / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
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Як захиститися
Слід своєчасно оновлювати операційну систему мобільного пристрою та тих застосунків, які на ньому встановлені. І взагалі завантажуйте мобільні додатки тільки з перевірених маркетів. Безперечно, не буде зайвим використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для захисту таких мобільних пристроїв,
– порадив він.
Слід своєчасно оновлювати операційну систему мобільного пристрою, наголосив заступник голови Держспецзв'язку / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Віктор Жора також додав, що користувачам смартфонів необхідно робити резервні копії навіть з використанням тих штатних засобів, які пропонують виробники.
Зберігайте дані у хмарі виробника з відповідним захистом цієї інформації. Не обходьтесь без надійних складних паролів та обачності при використанні інтернет-сервісів зі свого мобільного пристрою,
– резюмував заступник голови Держспецзв'язку.
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