Украинцам будут возвращать деньги за расчет с помощью Apple Pay

Украинский банк "ПриватБанк" запустил акцию для своих клиентов под названием "Cashback с Apple Pay". Она предусматривает возврат средств, если пользователи будут расплачиваться с помощью Apple Pay.

Об этом пишет tehnot.com.

Cashback с Apple Pay обещает возвращать по 5 гривен на счет за каждую транзакцию. Интересно, что в условиях нет ограничений по сумме покупки. А вот вернуть, согласно с условиями акции, можно только до 100 гривен.

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Акция продлится с 20 августа по 20 сентября 2018 года. При этом компенсированные средства будут начислять до 1 октября включительно.

Чтобы получать кэшбек, нужно сначала зарегистрироваться на официальном сайте.

Что такое Apple Pay?Это функция, позволяющая очень просто совершать покупки в приложениях и на сайтах прикосновением пальца к Touch ID или двойным кликом, а в магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздних моделей, а также с Apple Watch.

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