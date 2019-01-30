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      Украинцам могут вернуть возможность проголосовать "Против всех"

      18 Читати новину українською
      В Украине на избирательных бюллетенях могут восстановить графу "Против всех"
      В Украине на избирательных бюллетенях могут восстановить графу "Против всех" / zib.com.ua

      В избирательные бюллетени могут вернуть графу "Не поддерживаю ни одного кандидата". Это позволит избирателям не голосовать за "меньшее зло" и показать, что они против кандидатов в списках.

      Соответствующий законопроект зарегистрировали на сайте Верховной Рады Украины 21 января. В нем говорится, что каждый гражданин может выбрать конкретного канадидата, или же проголосовать против всех.

      Читайте также: Список кандидатов в президенты Украины на выборах 2019 года

      Избиратель не хочет голосовать за меньшее зло, а хочет показать, что он против той власти, которая есть, или против тех кандидатов, которые могут быть, но, к сожалению, у него нет такого выбора,
      – пишут авторы документа.

      Этим законопроектом планируется внести изменения в законы "О выборах Президента Украины", "О выборах народных депутатов Украины" и "О местных выборах".

      Если количество отметок в графе "Против всех" превысит половину голосов избирателей, выборы будут считаться недействительными. К тому же, те кандидаты, которые получат вотум недоверия граждан, не смогут принять участие в повторных выборах.

      В Украине существовала графа "Против всех" в избирательных бюллетенях до 2010 года. Во времена правления Виктора Януковича ее отменили.

      В ноябре прошлого года активисты написали петицию с требованием вернуть в избирательный бюллетень графу "Против всех". Авторы документа убеждены, что отсутствие такой графы забирает право граждан на свободный выбор. В петиции говорится о том, что украинцев лишили возможности отказать всем кандидатам и партиям во время выборов. Это заставляет людей или не идти на выборы, или голосовать против своей воли за кандидата, которого они не поддерживают.

      Сейчас петиция набрала 39 голосов из 25 тысяч необходимых. Сбор подписей продлится до 5 февраля 2019 года.

      Что известно о выборах Президента Украины 2019 года?
      На этот раз украинцы будут выбирать главу государства в седьмой раз. Согласно Конституции, пробудет новоиспеченный гарант на этой должности не менее 5 лет. 8 марта 2019 года станет известным окончательный список всех кандидатов на высший украинский пост. Сами же выборы должны пройти 31 марта, а официальные результаты должны сообщить до 10 апреля. Если ни один из кандидатов не преодолеет барьер в 50%, то будет принято решение о проведении второго тура. Он состоится 21 апреля. По последним данным, уже 51 человек подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты. Из них 26 уже официально зарегистрировали.

      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Верховная Рада Законодательство
      Источник: 24 Канал
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