Українцям можуть повернути можливість проголосувати "Проти всіх"

У виборчі бюлетені можуть повернути графу "Не підтримую жодного кандидата". Це дасть змогу виборцям не голосувати за "менше зло" і показати, що вони проти кандидатів у списках.

Відповідний законопроект зареєстрували на сайті Верховна Рада України 21 січня. У ньому мовиться, що кожен громадянин може обрати конкретного канадидата, або ж проголосувати проти всіх.

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Виборець не хоче голосувати за менше зло, а хоче показати, що він проти тієї влади, яка є, або проти тих кандидатів, які можуть бути, але, на жаль, у нього немає такого вибору,

– пишуть автори документу.

Цим законопроектом планують внести зміни до законів "Про вибори Президента України", "Про вибори народних депутатів України" та "Про місцеві вибори".

Якщо кількість позначок у графі "Проти всіх" перевищить половину голосів виборців, вибори вважатимуться недійсними. До того ж, ті кандидати, які отримають вотум недовіри громадян, не зможуть взяти участь у повторних виборах.

В Україні існувала графа "Проти всіх" у виборчих бюлетенях до 2010 року. За часів правління Віктора Януковича її відмінили.

У листопаді минулого року активісти написали петицію із вимогою повернути до виборчого бюлетеня графу "Проти всіх". Автори документу переконані, що відсутність такої графи забирає право громадян на вільний вибір. У петиції йдеться про те, що українців позбавили можливості відмовити усім кандидатам та партіям під час виборів. Це змушує людей або не йти на вибори, або ж голосувати проти своєї волі за кандидата, якого вони не підтримують.

Наразі петиція набрала 39 голосів з 25 тисячі необхідних. Збір підписів триватиме до 5 лютого 2019 року.

Що відомо про вибори Президента України 2019 року?Цього разу українці обиратимуть очільника держави всьоме. Відповідно до Конституції, пробуде новоспечений гарант на цій посаді щонайменше 5 років.

8 березня 2019 року стане відомим остаточний перелік усіх кандидатів на найвищу українську посаду. Самі ж вибори мають пройти 31 березня, а офіційні результати мають повідомити до 10 квітня. Якщо жоден із кандидатів не подолає бар'єру у 50%, то буде ухвалено рішення про проведення другого туру. Він відбудеться 21 квітня.

За останніми даними, вже 51 людина подала документи до ЦВК для реєстрації кандидатом в президенти. З них 26 вже офіційно зареєстрували.