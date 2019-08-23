Украинцам разрешили фотографироваться на паспорт в головном уборе

Правительство приняло постановление, которое меняет правила оформления документов, поэтому украинцы с октября смогут фотографироваться на паспорт в головном уборе. Все для адаптации законодательства Украины к международному.

Теперь при оформлении документов учитываются рекомендации ІСАО – Международной организации гражданской авиации, сообщает "Правительственный курьер".

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Предыдущие правила не только запрещали делать фото на паспорт в головном уборе, но и определяли даже марку фотобумаги.

Новые правила, которые позволяют фотографироваться в головных уборах, в частности упростят этот процесс представителям различных религиозных конфессий.

При этом останутся в силе такие требования к фото на паспорт: