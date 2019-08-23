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      Украинцам разрешили фотографироваться на паспорт в головном уборе

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      С октября в Украине можно будет сделать фото на паспорт в головном уборе
      С октября в Украине можно будет сделать фото на паспорт в головном уборе / Glavnoe.ua

      Правительство приняло постановление, которое меняет правила оформления документов, поэтому украинцы с октября смогут фотографироваться на паспорт в головном уборе. Все для адаптации законодательства Украины к международному.

      Теперь при оформлении документов учитываются рекомендации ІСАО – Международной организации гражданской авиации, сообщает "Правительственный курьер".

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      Предыдущие правила не только запрещали делать фото на паспорт в головном уборе, но и определяли даже марку фотобумаги.

      Новые правила, которые позволяют фотографироваться в головных уборах, в частности упростят этот процесс представителям различных религиозных конфессий.

      При этом останутся в силе такие требования к фото на паспорт:

      • фотографирование четко анфас,
      • лоб и лицо – открытые,
      • лицо должно занимать 70-80% площади снимка,
      • должно быть видно плечи,
      • человек должен смотреть четко в объектив, а его глаза должны быть открыты.
      blog_ava
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      Теги: Новости Украины ID-карты Законодательство Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 канал
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