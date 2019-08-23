23:55
23 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Захарова "мітить" на крісло Кадирова. Коли помре Путін
      Вєсті Кремля
      21:17, сьогодні
      Вєсті.UA: Портнов змушує Порошенка займатися спортом. Українці про незалежність
      Вєсті.UA
      18:51, сьогодні
      Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА

      Українцям дозволили фотографуватися на паспорт у головному уборі

      275 Читать новость на русском
      З жовтня в Україні можне буде зробити фото на паспорт у головному уборі
      З жовтня в Україні можне буде зробити фото на паспорт у головному уборі / Glavnoe.ua

      Уряд ухвалив постанову, яка змінює правила оформлення документів, тож українці з жовтня зможуть фотографуватися на паспорт у головному уборі. Усе для адаптації законодавства України до міжнародного.

      Тепер при оформленні документів враховуються рекомендації ІCАО – Міжнародної організація цивільної авіації, повідомляє "Урядовий кур’єр".

      Дізнайтеся, Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси

      Попередні правила не тільки забороняли робити фото на паспорт у головному уборі, а й визначали навіть марку фотопаперу.

      Нові правила, що дозволяють фотографуватися у головних уборах, зокрема спростять цей процес представникам різних релігійних конфесій.

      При цьому залишаться в силі такі вимоги до фото на паспорт:

      • фотографування чітко анфас,
      • чоло і обличчя – відкриті,
      • обличчя повинно займати 70–80% площі знімка,
      • має бути видно плечі,
      • людина повинна дивитися чітко в об’єктив, а її очі мають бути відкриті.
      blog_ava
      Суд обрав запобіжний захід тещі Притули Лілії Сопельник, яка переїхала дитину з матір'ю
      сьогодні
      14098
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Законодавство ID-картки
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 23 серпня: нові кандидати у Кабмін, ДТП за участю тещі Притули та День прапора
      сьогодні , 22:39 Головні новини 23 серпня: нові кандидати у Кабмін, ДТП за участю тещі Притули та День прапора
      1186
      Підпільний прапор України і як змінилися зрадники після анексії: новини Кримнаша
      сьогодні , 22:00 Підпільний прапор України і як змінилися зрадники після анексії: новини Кримнаша
      КРЫМский бандеровец 1008
      Як медіа та українська музика допомогли вибороти незалежність для України
      сьогодні , 21:30 Як медіа та українська музика допомогли вибороти незалежність для України
      Антон Голобородько 178
      Хода гідності замість параду: у чому різниця
      сьогодні , 19:00 Хода гідності замість параду: у чому різниця
      Світлана Попова 7322
      Помер Девід Кох: біографія, кар’єра і статки мільярдера
      сьогодні , 18:32 Помер Девід Кох: біографія, кар’єра і статки мільярдера
      Ірина Лаб'як 1253
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук