Українцям дозволили фотографуватися на паспорт у головному уборі

Уряд ухвалив постанову, яка змінює правила оформлення документів, тож українці з жовтня зможуть фотографуватися на паспорт у головному уборі. Усе для адаптації законодавства України до міжнародного.

Тепер при оформленні документів враховуються рекомендації ІCАО – Міжнародної організація цивільної авіації, повідомляє "Урядовий кур’єр".

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Попередні правила не тільки забороняли робити фото на паспорт у головному уборі, а й визначали навіть марку фотопаперу.

Нові правила, що дозволяють фотографуватися у головних уборах, зокрема спростять цей процес представникам різних релігійних конфесій.

При цьому залишаться в силі такі вимоги до фото на паспорт: