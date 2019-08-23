Українцям дозволили фотографуватися на паспорт у головному уборі
Уряд ухвалив постанову, яка змінює правила оформлення документів, тож українці з жовтня зможуть фотографуватися на паспорт у головному уборі. Усе для адаптації законодавства України до міжнародного.
Тепер при оформленні документів враховуються рекомендації ІCАО – Міжнародної організація цивільної авіації, повідомляє "Урядовий кур’єр".
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Попередні правила не тільки забороняли робити фото на паспорт у головному уборі, а й визначали навіть марку фотопаперу.
Нові правила, що дозволяють фотографуватися у головних уборах, зокрема спростять цей процес представникам різних релігійних конфесій.
При цьому залишаться в силі такі вимоги до фото на паспорт:
- фотографування чітко анфас,
- чоло і обличчя – відкриті,
- обличчя повинно займати 70–80% площі знімка,
- має бути видно плечі,
- людина повинна дивитися чітко в об’єктив, а її очі мають бути відкриті.