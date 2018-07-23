Украинцам рекомендуют не ехать в одну из экзотических стран Африки: известна причина

Украинцам рекомендуют пока воздержаться от поездок в Республику Замбия, что в Восточной Африке, в связи со вспышкой холеры в столице страны до нормализации эпидемической ситуации.

Об этом сообщила консульская служба Министерства иностранных дел Украины.

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"Тем соотечественникам, которые уже находятся в Замбии, в дипведомстве порекомендовали проявлять особую осмотрительность и соблюдать рекомендации местных органов власти, медицинских и других компетентных служб, а также следить за последними новостями", – говорится в сообщении.

В МИД добавили, что в Республике Замбия, в частности в столице страны городе Лусака, и особенно в районе Кваняма, вспыхнула эпидемия холеры.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что в случае выявления симптомов заболевания или возникновения иных обстоятельств, требующих незамедлительного консульского реагирования, украинцам рекомендуется обращаться в Посольство Украины в Южно-Африканской Республике.

К слову, в конце мая МОЗ Украины не рекомендовало гражданам посещать экзотические Гавайи (США) из-за активизации вулкана Килауэа и повышения уровня опасности в регионе.