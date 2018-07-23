Українцям рекомендують не їхати в одну з екзотичних країн Африки: відома причина

Українцям рекомендують наразі утриматися від поїздок до Республіки Замбія, що у Східній Африці, у зв'язку зі спалахом холери в столиці країни до нормалізації епідемічної ситуації.

Про це повідомила консульська служба Міністерства закордонних справ України.

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"Тим співвітчизникам, які вже перебувають в Замбії, в дипвідомстві порекомендували проявляти особливу обачність і дотримуватися рекомендацій місцевих органів влади, медичних та інших компетентних служб, а також стежити за останніми новинами", – йдеться в повідомленні.

В МЗС додали, що в Республіці Замбія, зокрема в столиці країни місті Лусака, і особливо в районі Кваняма, спалахнула епідемія холери.

Окрім того, у відомстві наголосили, що в разі виявлення симптомів захворювання або виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, українцям рекомендується звертатися до Посольства України в Південно-Африканській Республіці.

До слова, наприкінці травня МЗУ України не рекомендувало громадянам відвідувати екзотичні Гаваї (США) через активізацію вулкана Кілауеа та підвищення рівня небезпеки в регіоні.