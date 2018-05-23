МЗС рекомендує українцям не відвідувати Гаваї: названо причину

Громадянам України, які планують найближчим часом відвідати Гаваї (США), варто поки утриматися від поїздок на екзотичні острови через активізацію вулкана Кілауеа та підвищення рівня небезпеки в регіоні.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

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"Тим громадянам, які вже перебувають на Гаваях, рекомендуємо відслідковувати повідомлення місцевих органів про розвиток ситуації, дотримуватися інструкцій місцевих рятувальних служб, а також враховувати можливі зміни у русі сухопутного та повітряного транспорту, який може зазнавати змін", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, в українському відомстві зазначили, що ситуація на Гаваях є небезпечною, адже хмари попелу вже піднялися на відмітку до 3,6 тисяч метрів над рівнем моря.

Червоний рівень небезпеки, оголошений Геологічною службою США, означає, що виверження вулкану є майже неминучим. Активність вулкану може посилитися щомиті й супроводжуватиметься новими викидами попелу й газів,

– наголосили в МЗС.

У разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, МЗС рекомендує громадянам України невідкладно звертатися до Посольства України в США за номером "гарячої лінії" + 1 (202) 322-2616, або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38(044) 238 16 57, адреса електронної пошти [email protected]

Нагадаємо, на початку травня на Гаваях почалося виверження вулкана Кілауеа. У зв'язку з цим, влада закликала тисячі людей покинути свої домівки.