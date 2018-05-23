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МИД рекомендует украинцам не посещать Гавайи: названа причина

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МИД советует украинцам не ехать на Гавайи, где бушует вулкан
МИД советует украинцам не ехать на Гавайи, где бушует вулкан / Фото из открытых источников

Гражданам Украины, которые планируют в ближайшее время посетить Гавайи (США), стоит пока воздержаться от поездок на экзотические острова из-за активизации вулкана Килауэа и повышения уровня опасности в регионе.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

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"Тем гражданам, которые уже находятся на Гавайях, рекомендуем отслеживать сообщения местных органов о развитии ситуации, следовать инструкциям местных спасательных служб, а также учитывать возможные изменения в движении сухопутного и воздушного транспорта, которое может подвергаться изменениям", – говорится в сообщении.

Кроме того, в украинском ведомстве отметили, что ситуация на Гавайях является опасной, ведь облака пепла уже поднялись на отметку до 3,6 тысяч метров над уровнем моря.

Красный уровень опасности, объявленный Геологической службой США, означает, что извержение вулкана является почти неизбежным. Активность вулкана может усилиться ежесекундно и будет сопровождаться новыми выбросами пепла и газов,
– подчеркнули в МИД.

В случае возникновения обстоятельств, требующих незамедлительного консульского реагирования, МИД рекомендует гражданам Украины безотлагательно обращаться в Посольство Украины в США по номеру "горячей линии" + 1 (202) 322-2616, или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38(044) 238 16 57, адрес электронной почты [email protected]

Напомним, в начале мая на Гавайях началось извержение вулкана Килауэа. В связи с этим, власти призвали тысячи людей покинуть свои дома.

Теги: Новости Украины Стихийный бедствия отдых МИД Украины извержение вулкана Чрезвычайное происшествие Новости США
Источник: 24 Канал
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