Украинцам советуют не пользоваться лифтами во время вспышки коронавируса
Во время карантина жителям многоквартирных домов следует избегать лифтов. Также в правительстве советуют людям самостоятельно дезинфицировать этажи, на которых проживают.
Соответствующие рекомендации опубликовало на своем сайте Министерство развития общин и территорий.
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Украинцев также призывают избегать прикосновений к кнопкам, выключателям и дверным ручкам без перчаток. По возможности – обрабатывать опасные зоны дезинфекторами.
Советы во время карантина / Фото Министерства развития общин и территорий Украины
Сейчас в Украине подтвердили 226 случаев заболевания COVID-19, 5 человек погибли, 4 – выздоровели.
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