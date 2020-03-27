17:22
27 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      Украинцам советуют не пользоваться лифтами во время вспышки коронавируса

      - Читати новину українською
      Жителям многоэтажек следует избегать лифтов / Дzеркало Media

      Во время карантина жителям многоквартирных домов следует избегать лифтов. Также в правительстве советуют людям самостоятельно дезинфицировать этажи, на которых проживают.

      Соответствующие рекомендации опубликовало на своем сайте Министерство развития общин и территорий.

      Читайте также В Киеве спецгруппа будет следить за теми, кто контактировал с больными коронавирусом

      Украинцев также призывают избегать прикосновений к кнопкам, выключателям и дверным ручкам без перчаток. По возможности – обрабатывать опасные зоны дезинфекторами.



      Советы во время карантина / Фото Министерства развития общин и территорий Украины

      Сейчас в Украине подтвердили 226 случаев заболевания COVID-19, 5 человек погибли, 4 – выздоровели.

       

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Министерство развития общин и территорий
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 11:06 Коронавирус и богачи: как развлекались политики и миллионеры в Куршевеле – фото, видео
      Новини України 12150
      сегодня , 11:45 Российско-украинская война: Путину не избежать ответственности
      Блоги 5255
      сегодня , 10:49 Почему больных в США больше, чем в Китае и Италии: объяснения Трампа
      Новини світу 4644
      сегодня , 12:15 Лучшие поздравления коллеге с днем рождения в прозе и стихах
      Новини культури 89071
      сегодня , 15:40 Новости о коронавирусе 27 марта: заболел начальник полиции Киева, умерла 4 украинка в Италии
      Новини України 4274
      сегодня , 15:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
      Лікування 69241
      сегодня , 14:15 Украина закрывает границы: все, что нужно знать
      Статті 13801
      сегодня , 12:18 Коронавирус в Украине: уже заразились 218 человек
      Лікування 110056
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 17:00 Коронавирус может убить экономику Украины
      Тимофій Милованов
      сегодня , 15:06 Простой выбор для президента. Надо просто прекратить стрелять себе в ногу
      Олена Трибушна
      сегодня , 12:57 Нефть и акции дорожают, золото и доллар падают: что происходит на финансовых рынках
      Тетяна Панасюк
      Залиште відгук