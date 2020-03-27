Украинцам советуют не пользоваться лифтами во время вспышки коронавируса

Во время карантина жителям многоквартирных домов следует избегать лифтов. Также в правительстве советуют людям самостоятельно дезинфицировать этажи, на которых проживают.

Соответствующие рекомендации опубликовало на своем сайте Министерство развития общин и территорий.

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Украинцев также призывают избегать прикосновений к кнопкам, выключателям и дверным ручкам без перчаток. По возможности – обрабатывать опасные зоны дезинфекторами.





Советы во время карантина / Фото Министерства развития общин и территорий Украины

Сейчас в Украине подтвердили 226 случаев заболевания COVID-19, 5 человек погибли, 4 – выздоровели.