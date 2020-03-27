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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Українцям радять не користуватись ліфтами під час спалаху коронавірусу

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      Мешканцям багатоповерхівок слід уникати ліфтів / Дzеркало Media

      Під час карантину мешканцям багатоквартирних будинків слід уникати ліфтів. Також в уряді радять людям самостійно дезінфікувати поверхи, на яких проживають.

      Відповідні рекомендації опублікувало на своєму сайті Міністерство розвитку громад та територій.

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      Українців також закликають уникати доторків до кнопок, вмикачів та дверних ручок без рукавичок. По можливості – обробляти небезпечні зони дезінфекторами.


      Поради під час карантину / Фото Міністерства розвитку громад та територій України

      Наразі в Україні підтвердили 226 випадків захворювання COVID-19, 5 осіб померли, 4 – одужали.

       

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Міністерство розвитку громад та територій
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