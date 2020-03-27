Українцям радять не користуватись ліфтами під час спалаху коронавірусу
Під час карантину мешканцям багатоквартирних будинків слід уникати ліфтів. Також в уряді радять людям самостійно дезінфікувати поверхи, на яких проживають.
Відповідні рекомендації опублікувало на своєму сайті Міністерство розвитку громад та територій.
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Українців також закликають уникати доторків до кнопок, вмикачів та дверних ручок без рукавичок. По можливості – обробляти небезпечні зони дезінфекторами.
Поради під час карантину / Фото Міністерства розвитку громад та територій України
Наразі в Україні підтвердили 226 випадків захворювання COVID-19, 5 осіб померли, 4 – одужали.
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