Українцям радять не користуватись ліфтами під час спалаху коронавірусу

Під час карантину мешканцям багатоквартирних будинків слід уникати ліфтів. Також в уряді радять людям самостійно дезінфікувати поверхи, на яких проживають.

Відповідні рекомендації опублікувало на своєму сайті Міністерство розвитку громад та територій.

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Українців також закликають уникати доторків до кнопок, вмикачів та дверних ручок без рукавичок. По можливості – обробляти небезпечні зони дезінфекторами.





Поради під час карантину / Фото Міністерства розвитку громад та територій України



Наразі в Україні підтвердили 226 випадків захворювання COVID-19, 5 осіб померли, 4 – одужали.