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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Украинцам вернут "зеленый тариф" на солнечную электроэнергию: что это значит

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      Зеленский подписал закон об альтернативных источниках электроэнергии
      Зеленский подписал закон об альтернативных источниках электроэнергии / censor.net.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский подписал проект изменений в закон об альтернативных источниках электроэнергии. В частности, он предусматривает возвращение владельцам малых наземных солнечных электростанций гарантий получения "зеленого тарифа".

      Проект закона был зарегистрирован в Верховной Раде еще в начале июня 2019 года, а 6 августа возвращен в парламент с подписью президента. Об этом говорится на странице законопроекта на сайте Верховной Рады.

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      Принятый закон вносит изменения в закон "Об альтернативных источниках энергии" относительно определения порядка расчета уровня "зеленого тарифа" для всех частных домохозяйств, производящих электроэнергию из солнечного излучения.

      Закон вступает в силу на следующий день после момента его опубликования.

      Что такое "зеленый тариф" и что это значит для украинцев?
      "Зеленый тариф" – экономический механизм, направленный на поощрение генерации электроэнергии возобновляемой энергетикой. Является специальным тарифом, по которому государство закупает электроэнергию по завышенной цене у предприятий и частных лиц, использующих альтернативные источники энергии.

      Ранее в Украине был принят закон, который предусматривал переход от "зеленого тарифа" к механизму аукционов для новых объектов возобновляемой энергетики с 2020 года.

      Этот закон ограничивал с 2020 года установку домашних солнечных станций мощностью до 50 кВт на земле с правом получать "зеленый тариф" за отпущенную в сеть электроэнергию. Станции такого размера можно было устанавливать только на крышах или фасадах капитальных сооружений. Новая редакция закона возвращает "зеленый тариф" и для владельцев наземных электростанций.

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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Владимир Зеленский Законодательство Энергетика Солнечная энергетика Возобновляемая энергетика
      Источник: 24 канал
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