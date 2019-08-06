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      Українцям повернуть "зелений тариф" на сонячну електроенергію: що це означає

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      Зеленський підписав закон про альтернативні джерела електроенергії
      Зеленський підписав закон про альтернативні джерела електроенергії / censor.net.ua

      Президент України Володимир Зеленський підписав проект змін до закону про альтернативні джерела електроенергії. Зокрема, він передбачає повернення власникам малих наземних сонячних електростанцій гарантій отримання "зеленого тарифу".

      Проект закону був зареєстрований у Верховній Раді ще на початку червня 2019 року, а 6 серпня повернутий до парламенту з підписом президента. Про це зазначається на сторінці законопроекту на сайті Верховної Ради.

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      Ухвалений закон вносить зміни до закону "Про альтернативні джерела енергії" щодо визначення порядку розрахунку рівня "зеленого тарифу" для всіх приватних домогосподарств, які виробляють електроенергію з сонячного випромінювання.

      Закон набуває чинності наступного дня після моменту його публікації.

      Що таке "зелений тариф" і що це означає для українців?"Зелений тариф" економічний механізм, спрямований на заохочення генерації електроенергії відновлюваною енергетикою. Є спеціальним тарифом, за яким держава закуповує електроенергію по завищеній ціні у підприємств і приватних осіб, що використовують альтернативні джерела енергії.

      Раніше в Україні був ухвалений закон, який передбачав перехід від "зеленого тарифу" до механізму аукціонів для нових об'єктів відновлюваної енергетики з 2020 року.

      Цей закон обмежував з 2020 року установку домашніх сонячних станцій потужністю до 50 КВт на землі з правом отримувати "зелений тариф" за відпущену в мережу електроенергію. Станції такого розміру можна було встановлювати тільки на дахах або фасадах капітальних споруд. Нова редакція закону повертає "зелений тариф" і для власників наземних електростанцій.

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Законодавство Енергетика Відновлювана енергетика Сонячна енергетика Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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