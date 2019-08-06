Українцям повернуть "зелений тариф" на сонячну електроенергію: що це означає

Президент України Володимир Зеленський підписав проект змін до закону про альтернативні джерела електроенергії. Зокрема, він передбачає повернення власникам малих наземних сонячних електростанцій гарантій отримання "зеленого тарифу".

Проект закону був зареєстрований у Верховній Раді ще на початку червня 2019 року, а 6 серпня повернутий до парламенту з підписом президента. Про це зазначається на сторінці законопроекту на сайті Верховної Ради.

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Ухвалений закон вносить зміни до закону "Про альтернативні джерела енергії" щодо визначення порядку розрахунку рівня "зеленого тарифу" для всіх приватних домогосподарств, які виробляють електроенергію з сонячного випромінювання.

Закон набуває чинності наступного дня після моменту його публікації.

Що таке "зелений тариф" і що це означає для українців?"Зелений тариф" – економічний механізм, спрямований на заохочення генерації електроенергії відновлюваною енергетикою. Є спеціальним тарифом, за яким держава закуповує електроенергію по завищеній ціні у підприємств і приватних осіб, що використовують альтернативні джерела енергії.



Раніше в Україні був ухвалений закон, який передбачав перехід від "зеленого тарифу" до механізму аукціонів для нових об'єктів відновлюваної енергетики з 2020 року.



Цей закон обмежував з 2020 року установку домашніх сонячних станцій потужністю до 50 КВт на землі з правом отримувати "зелений тариф" за відпущену в мережу електроенергію. Станції такого розміру можна було встановлювати тільки на дахах або фасадах капітальних споруд. Нова редакція закону повертає "зелений тариф" і для власників наземних електростанцій.