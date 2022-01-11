Об этом бригадный генерал Галушкин рассказал в своем докладе. Ее темой была готовность Сил территориальной обороны.

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Готовность украинцев к сопротивлению повлияет на врага

В составе теробороны при необходимости украинский народ сможет успешно противостоять захватчикам. Вероятной целью будут колонны российской военной техники, а также вертолеты. Именно готовность украинцев к противостоянию может "отбить" у вражеского солдата намерение атаковать.

Простыми словами, даже одна мысль о сбитых вертолетах с десантом или сожженных колоннах техники, которые пересекли границу, множит на ноль боевой дух русского солдата. А это дорогого стоит,

– подчеркнул Галушкин.

Галушкин возглавил силы теробороны 1 января 2022 года

Отметим, что опытный генерал Юрий Галушкин возглавил Силы территориальной обороны 1 января 2022 года. Именно в этот день начал действовать закон "Об основах национального сопротивления".

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Создание Сил теробороны: кратко

Закон "Об основах национального сопротивления" начал действовать с 1 января 2022 года.

Этим документом предусмотрено создание Сил теробороны ВСУ.

Бригады должны быть созданы в каждой зоне и городе, численность которого превышает 900 тысяч человек.

В каждом районе территориальной обороны и в каждом административном центре области должны быть созданы батальоны теробороны.

Формирование подразделений планируют завершить до 15 февраля 2022 года.

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