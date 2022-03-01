В сети опубликовали видео дежурной партии захваченной в плен. У них довольно плачевное состояние. Из защиты на них – каски времен Второй мировой войны.

Достойно внимания ВСУ сожгли колонну российских военных, которые пытались скрыться, – глава Кировоградской ОВА

Оказалось, это украинцы с захваченной еще в 2014 году территории Донецкой области. Почти все – жители Горловки.

Один из них признался, что их собрали в казарме и бросили в качестве резерва на позицию, где до этого и были кадровые российские военные. Там их и захватили в плен украинские военные.

Видео пленных в плачевном состоянии