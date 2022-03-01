В мережі опублікували відео чергової партії захоплених у полон. У них доволі жалюгідний стан. Із захисту на них – каски часів Другої світової війни.

Варте уваги ЗСУ спалили колону російських військових, які намагалися втекти, – глава Кіровоградської ОВА

Виявилося, що це українці із захопленої ще у 2014 році території Донецької області. Майже всі – жителі Горлівки.

Один з них зізнався, що їх зібрали в казармі та кинули як резерв на позицію, де до цього і були кадрові російські військові. Саме там їх і захопили в полон українські військові.

Відео полонених в жалюгідному стані

Вже згодом стало відомо, що захоплені в полон – переважно працівники закладів освіти. Це вчителі, майстри в технікумі, керівники гуртків, сторожі. Жоден з них не мав до цього бойового досвіду (за винятком одного, який служив ще в Афганістані).

Вони в суботу, 26 лютого, отримали дзвінок від свого керівництва з'явитися з речами на мобілізацію. Їм обіцяли, що це буди на три – п'ять днів. А після цього переоділи у військову форму та кинули проти українських військових.

Відео допиту полонених

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