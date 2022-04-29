В электронных письмах пользователей просят якобы подтвердить платеж или чтобы якобы обновить счета. Людмила Денисова призывает не открывать никаких ссылок в таких письмах и не загружать никакие вложенные файлы.

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Как выглядят подозрительные письма

Людмила Денисова заявила, что обратилась в киберполицию по поводу этой мошеннической схемы. Кроме того, уполномоченная по правам человека призывает не открывать электронные письма из следующих электронных ящиков:

privat24@gi.ua,

privat24@vts.ua,

oschadbank@vts.ua.

От себя добавим, что также не стоит открывать ссылки в письмах из электронного ящика privat24@meta.ua.



Вот так выглядят письма от мошенников, якобы из "Приватбанка" / Скриншот



А вот такие сообщения приходят якобы от "Ощадбанка" / Скриншот

Людмила Денисова подчеркнула, что если ваши права на конфиденциальность, защита персональных данных нарушены, вы можете обратиться на горячую линию уполномоченной по правам человека по номеру 0-800-50-17-20.

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